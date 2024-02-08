Юрген Клопп не согласится возглавить «Барселону» в следующем сезоне

По данным источника, Клопп исключил возможность возглавить «Барселону» в следующем сезоне, поскольку хочет отдохнуть после ухода из «Ливерпуля». Отмечается, что на его решение не повлияют ни звонок президента «Барселоны» Жоана Лапорты, ни предложения от других клубов.