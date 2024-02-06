«Ахмат» подписал контракт с футболистом сборной Туниса Гандри

Соглашение с игроком сборной Туниса рассчитано на 2,5 года. Гандри перешел в команду РПЛ из эмиратского клуба «Аджман», где в нынешнем сезоне 28 летний защитник провел 10 матчей.

В составе сборной Туниса Гандри выступал на чемпионате мира 2022 года. Он является чемпионом и обладателем Кубка Туниса, а также обладателем Кубка Бельгии в составе «Антверпена».