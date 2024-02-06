Полузащитник "Зенита" Ду Кейрос может перейти в "Васко да Гама"

По информации источника, "Васко да Гама" ожидает ответа от потенциальных инвесторов сделки чтобы начать переговоры с "Зенитом" о переходе Ду Кейроса.

В текущем сезоне полузащитник принял участие в 16-ти матчах "Зенита" и отметился одним забитым голом. Игрок перешел в российский клуб из "Коринтианса" летом 2023 года в качестве свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 24-летнего бразильца в 3 миллиона евро. Напомним, что команда Сергея Семака после 18-ти сыгранных туров занимает вторую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на два очка.