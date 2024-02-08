Лига наций УЕФА: когда жеребьевка группового этапа, во сколько начало, кто участники

В четверг, 8 февраля, в Париже (Франция) состоится жеребьёвка группового этапа Лиги наций-2024/2025. Начало мероприятия запланировано на 20:00 по московскому времени. Сборные 54 национальных ассоциаций УЕФА, которые участвуют в турнире, были разбиты на четыре лиги на основании результатов в Лиге наций-2022/2023. Затем команды распределили по корзинам на основе их рейтинга в прошлом розыгрыше турнира.

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Состав корзин:

Лига A:

Корзина 1: Испания, Хорватия, Италия, Нидерланды

Корзина 2: Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия

Корзина 3: Швейцария, Германия, Польша, Франция

Корзина 4: Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия

Лига B:

Корзина 1: Австрия, Чехия, Англия, Уэльс

Корзина 2: Финляндия, Украина, Исландия, Норвегия

Корзина 3: Словения, Ирландия, Албания, Черногория

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан

Лига C:

Корзина 1: Румыния, Швеция, Армения, Люксембург

Корзина 2: Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова

Корзина 3: Северная Македония, Словакия, Северная Ирландия, Кипр

Корзина 4: Беларусь, Литва/Гибралтар*, Эстония, Латвия

Лига D:

Корзина 1: Литва/Гибралтар*, Молдова

Корзина 2: Мальта, Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

* определится после стыковых матчей сезона 2022/2023 в марте 2024 года

В Лигах A, B и C будет сформировано четыре группы по четыре команды. Каждая проведёт шесть матчей в своей группе — по одному дома и в гостях с тремя соперниками по группе. В Лиге D будут сформированы две группы по три команды. Каждая проведёт четыре матча в своей группе — по одному дома и в гостях с двумя соперниками.