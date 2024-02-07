Маротта рассказал, насколько переход Роналду повлиял на раскол в «Ювентусе»

«Я должен признать, что провёл 10 замечательных лет в «Ювентусе», но, когда владельцы решают принять другую стратегию развития, менеджер должен сделать шаг назад. Было справедливо уважать желание клуба. Я частично не был согласен с подписанием Роналду. Уровень этого игрока я не оспариваю, но сделка была сложной в финансовом плане. Это был не тот элемент, который вызвал раскол — цикл закончился, и нам пришлось меняться», — приводит слова Маротты DAZN.