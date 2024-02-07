Стали известны новые подробности по выбору главного тренера «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор команды Деку не могут прийти к согласию относительно следующего главного тренера клуба, сообщает AS.

Лапорта хочет пригласить проверенного опытного тренера, способного мотивировать команду, а Деку предпочитает тренера низшего ранга, который умеет адаптироваться к ситуации и хочет сделать шаг вперёд в своей карьере.

Сообщается, что главным кандидатом президента является Ганс-Дитер Флик, а спортивного директора – Сержиу Консейсау. Преимуществом Флика является то, что он безработный, поэтому «Барселоне» не нужно тратить средства на выкуп контракта тренера. Отмечалось, что Флик уже начал изучать испанский.