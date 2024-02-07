$90.68-0.5697.44-0.78
Войти в почту

Митрофанов: РФС в 2023 году делал все для возвращения команд на международную арену

Российский футбольный союз (РФС) провел весь необходимый объем работы для достижения положительных шагов по возвращению российских сборных и клубов на международную арену. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

Митрофанов: РФС в 2023 году делал все для возвращения команд на международную арену
© РИА Новости

"Сделал ли РФС все возможное для возвращения на международную арену? Скорее да, когда есть оценочные категории, любой человек имеет право сказать, что можно было сделать что-то еще, - сказал Митрофанов. - Но я, честно говоря, не вижу, как бы это привело к изменению наших позиций в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Весь необходимый объем работы со стороны РФС, различные переговоры, формальные и неформальные встречи - все было сделано".

"Есть и позитивные шаги в этом направлении, например, участие команд РФС в турнирах развития УЕФА, в том числе и на территории России, которые являются официальными соревнованиями. Национальная сборная России провела товарищеские матчи почти в полном объеме: 8 из 10 возможных встреч. Поучаствовали в большом количестве турниров за рубежом по различным дисциплинам, но, конечно, хотелось бы стандартной и полноценной работы внутри системы", - добавил генеральный секретарь РФС.

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).

Футбол
Максим Митрофанов
ФИФА
СБОРНАЯ РОССИИ
РФС
УЕФА