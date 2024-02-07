Митрофанов: РФС в 2023 году делал все для возвращения команд на международную арену

"Сделал ли РФС все возможное для возвращения на международную арену? Скорее да, когда есть оценочные категории, любой человек имеет право сказать, что можно было сделать что-то еще, - сказал Митрофанов. - Но я, честно говоря, не вижу, как бы это привело к изменению наших позиций в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). Весь необходимый объем работы со стороны РФС, различные переговоры, формальные и неформальные встречи - все было сделано".