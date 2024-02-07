По информации источника, французский форвард хотел бы иметь зарплату в размере € 50 млн, а также получить подписной бонус € 120 млн. Отмечается, что на данном этапе Мбаппе пока ни с кем не договорился. Напомним, ранее появилась информация, что Килиан близок к переходу в мадридский «Реал». Сообщалось, что француз уже определился с тем, где он будет жить в Мадриде.