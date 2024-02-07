«Реал» и «Аль-Наср» Роналду могут сыграть на обновленном «Бернабеу»

«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции
«Реал» и «Аль-Наср» Криштиану Роналду могут сыграть на обновленном «Бернабеу».
Как сообщает арабский журналист Сауд Аль-Сарами, «Мадрид» пригласил саудовский клуб, за который выступает Роналду, сыграть в матче в честь завершения реконструкции «Сантьяго Бернабеу», которая идет уже несколько лет.
Пока дата презентации нового «Сантьяго Бернабеу» не определена, но, как ожидается, мероприятие состоится либо в конце 2024 года, либо в начале 2025-го.
Напомним, Роналду играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. Он лучший бомбардир в истории клуба (450 голов в 438 матчах).
Хэмилтон и Алонсо отработали день на шинных тестах «Пирелли»
Режиссер Болтенко о нераскрывшемся кольце на открытии Сочи-2014: «Круто, что нам разрешили над этим посмеяться. Самоирония – для России редкий товар»
«Реал» пригласил «Аль-Наср» Роналду сыграть в матче открытия «Бернабеу» после реконструкции