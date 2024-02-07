В РФС заявили о нежелании УЕФА отпускать Россию в Азию

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настаивает на том, чтобы Россия не переходила в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК). Газета.Ru
"Нам сказали: "Мы отпускать вас не готовы". Через какое-то время однозначно заявили: "Потеря России - это то, чего мы не хотим"", - рассказал Митрофанов. Российская газета
Митрофанов назвал вопрос возвращения России на международную арену чисто политической проблемой. Генсек заявил, что футбольные федерации во время переговоров не выступают против появления России на турнирах, однако после консультаций с правительствами их позиция меняется. Lenta.ru