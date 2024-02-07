Сторожук: в ФНЛ сложно заманить иностранцев, их условия неподъемные

«В „Арсенале“ образовалась белорусская диаспора? Игроки на нашем рынке востребованы, и качество, которое нам нужно, тяжело найти. Хорошо, Зуев появился сегодня, мне понравился Шевченко. Я думаю, что все срастется у нас в конечном разговоре. А куда ещё смотреть? Нам сложно кого-то заманить, тем более в ФНЛ каких-то иностранцев. Условия, которые они запрашивают, к сожалению, неподъёмные пока», — приводит слова Александра Сторожука Metaratings.