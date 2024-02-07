«Брайтон» за 19,5 млн евро покупает 19-летнего полузащитника у «Нордшелланда»

Как пишет The Athletic, Осман присоединится к «Брайтону» летом, переход полностью согласован. За вингера заплатят 19,5 млн евро. Ибрахим уже прошел медосмотр, скоро о сделке объявят официально.

Осман присоединился к «Нордшелланду» из ганской академии Right to Dream. На взрослом уровне он дебютировал в феврале 2023-го. На данный момент у него четыре гола и пять результативных передач в 39 матчах за датский клуб.