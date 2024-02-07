Из-за выборов президента России все матчи 23-го тура Первой лиги перенесены с 17 на 18 марта
Все матчи 23-го тура Первой лиги перенесены из-за выборов президента России.
Планировалось, что матчи пройдут 17 марта, но из-за выборов президента России, которые пройдут с 15 по 17 марта, они состоятся на день позже, 18 марта.
Расписание 23-го тура Мелбет Первой лиги:
«Химки» – «Нефтехимик»
«Родина» – «Кубань»
«Акрон» – «Сокол»
«КАМАЗ» – «Динамо»
«Арсенал» – «Волгарь»
«Черноморец» – «Шинник»
«Ленинградец» – «Енисей»
«Тюмень» – «Алания»
Ранее по аналогичной причине были перенесены матчи 21-го тура Мир РПЛ. Игры пройдут 23-25 апреля.
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