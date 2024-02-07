«Спартак» летом сможет досрочно вернуть Мелешина из аренды в минском «Динамо»

Московский «Спартак» летом сможет досрочно вернуть нападающего Павла Мелешина из аренды в минском «Динамо», которая будет действовать до конца 2024 года, сообщает Metaratings.ru.

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Ранее появилась информация, что Мелешин с большой долей вероятности продолжит карьеру в минском «Динамо». Чемпионат Белоруссии проходит по системе «весна осень», россиянина могут вернуть из аренды по ходу сезона.

19 летний форвард в нынешнем сезоне сыграл в восьми матчах за «красно белых» во всех турнирах, в которых забил один мяч.