Булыкин высказался о жизни в Гааге

«Мне приятно, что успешный период в «Ден Хааге» связывают со мной. В Нидерландах сняли очень много фильмов об этом, друзья оттуда скидывают мне. Один из них называется «Год Царя».



Гаага — это, конечно, не Амстердам, но там много красивых зданий. Всё нравилось в этом спокойном городе. Гаага — это круто? Зависит от того, чем заниматься там. Когда ты король Гааги — это одно, а когда простой житель — другое. Город небольшой, было очень комфортно и уютно. Гаага и Амстердам — навсегда в моём сердце», — приводит слова Булыкина Legalbet.