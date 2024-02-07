Александр Мостовой: любая команда заберет Джикию с удовольствием

«Джикия – не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник.



Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет.



«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – Джикия может перейти куда угодно.



Кроме, наверное, «Зенита» – там уже перебор», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.