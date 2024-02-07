Александр Мостовой: «Любая команда заберет Джикию с удовольствием. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА – может перейти куда угодно. Кроме «Зенита» – там уже перебор»
Александр Мостовой считает, что Георгий Джикия может перейти в любой клуб РПЛ.
Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета. Ранее его агент заявил, что игрок покинет московский клуб, если Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.
«Джикия – не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник.
Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет.
«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – Джикия может перейти куда угодно.
Кроме, наверное, «Зенита» – там уже перебор», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.
Мостовой о Джикии: «Локо», «Динамо», ЦСКА – он может перейти куда угодно. Кроме «Зенита» – там уже перебор»
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