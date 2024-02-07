$91.15+0.4798.09+0.65
Войти в почту

Александр Мостовой: «Любая команда заберет Джикию с удовольствием. «Локомотив», «Динамо», ЦСКА – может перейти куда угодно. Кроме «Зенита» – там уже перебор»

Александр Мостовой считает, что Георгий Джикия может перейти в любой клуб РПЛ.

Александр Мостовой: любая команда заберет Джикию с удовольствием
© Sports.ru

Контракт Джикии со «Спартаком» рассчитан до лета. Ранее его агент заявил, что игрок покинет московский клуб, если Гильермо Абаскаль продолжит работать с командой.

«Джикия – не тот игрок, который будет бегать и искать команду. Его сами найдут, потому что это хороший защитник.

Не продлит контракт со «Спартаком», спокойно уйдет в другую команду. Он еще будет выбирать, к кому пойти. Любая команда его с удовольствием заберет.

«Локомотив», «Динамо», ЦСКА – Джикия может перейти куда угодно.

Кроме, наверное, «Зенита» – там уже перебор», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.

Футбол
Гильермо Абаскаль
Александр Мостовой
Георгий Джикия
Локомотив
ЦСКА
Динамо
Зенит
Спартак