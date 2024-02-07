Жена игрока «Спартака» бросила футболиста из-за частых измен

«Этот развод — факт, в Италии также рассматривается вопрос о разделе имущества. Мой источник сообщил мне, что это неоспоримо, и что Симоне очень грустно. В результате того, что произошло с Вандой, она начала понимать, с каким мужчиной она делит свою жизнь. Это ещё и больно, потому что у них двое детей», — сообщает журналист Хуан Этчегойен.