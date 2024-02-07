Суперлига готовит иск к УЕФА в размере € 3,5 млрд

По информации источника, руководство Суперлиги уверено, что задержка запуска проекта произошла из за ограничений и угроз со стороны УЕФА и нанесла ей тяжёлый экономический ущерб. Суперлига предполагает, что понесла большие финансовые потери из за кредита, который был согласован с банком JP Morgan для запуска турнира. Также Суперлига планирует добиться от УЕФА возмещения упущенной выгоды от телевизионных прав на турнир.