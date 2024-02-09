Френки де Йонг может покинуть «Барселону» грядущим летом

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг разочарован положение дел в клубе и задумывается над тем, чтобы покинуть «сине-гранатовых», сообщает издание Sport.es.

По информации источника, если нидерландский хавбек и уйдёт из «Барселоны», то только в клуб, который играет в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл 22 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. Действующий контракт нидерландского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.