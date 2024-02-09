$91.26+0.1098.35+0.26
Войти в почту

Френки де Йонг может покинуть «Барселону» грядущим летом

Полузащитник каталонской «Барселоны» Френки де Йонг разочарован положение дел в клубе и задумывается над тем, чтобы покинуть «сине-гранатовых», сообщает издание Sport.es.

Френки де Йонг может покинуть «Барселону» грядущим летом
© Чемпионат.com

По информации источника, если нидерландский хавбек и уйдёт из «Барселоны», то только в клуб, который играет в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Френки де Йонг провёл 22 матча за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 80 млн. Действующий контракт нидерландского полузащитника с «Барселоной» рассчитан до конца июня 2026 года.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в OkkoOkko.

«Барселона» после 23 туров Ла Лиги нынешнего сезона располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 50 очков.

Футбол
Новости Примеры
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости