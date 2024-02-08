Мбаппе назвали самым невыносимым игроком в истории «Реала»

«Что бы Мбаппе ни делал, он уже самый невыносимый игрок в истории «Реала». Это действительно утомительно. Он должен признать, что совершил ошибку, придя сюда. Столько, сколько он задолжал мадридскому «Реалу», почти невозможно выплатить. Он должен признать свою ошибку и знать, что деньги — не самое главное. Все наводит нас на мысль, что он не продолжит карьеру в Париже», — написал Рончеро.