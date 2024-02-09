Мбаппе не сыграет с «Лиллем»

По информации источника, в парижском клубе не хотят рисковать здоровьем Мбаппе. В пятницу Килиан пройдёт дополнительное медобследование. Напомним, 25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.