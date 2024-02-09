Мостовой предсказал победителя в матче за лидерство в чемпионате Испании

«В текущем сезоне «Жирона» — как в свое время выступал английский «Лестер». Тогда вся Европа болела за этот клуб. Помимо того, что «Жирона» идет на высоком месте, они играют действительно очень здорово. Это фантастика!



«Жироне» уже становится тяжелее, потому что «Реал» их обогнал. В предстоящем матче все решится. Винисиус будет большой потерей для «Реала». Не удивлюсь, если счет будет 2:1 в пользу мадридской команды», — заявил Мостовой.