Мбаппе получил повреждение за неделю до плей-офф Лиги чемпионов

25-летний вингер «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции с «Брестом» (3:1), сообщает football.fr. На 69-й минуте игры Мбаппе стал жертвой грубого подката со стороны центрального защитника гостей Лильяна Брассье, за который тот получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. По данным источника, в этом эпизоде Килиан получил травму лодыжки, но смог продолжить матч и доиграл до финального свистка.