«Локомотив» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на зимних сборах

Сегодня, 8 февраля, состоялся товарищеский матч, в котором встретились московские «Локомотив» и «Торпедо». Игра завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0. Оба голы были забиты в первом тайме.

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«Локомотив» открыл счёт в матче уже на 8-й минуте игры. Голом отметился нападающий Тимур Сулейманов. Форвард ворвался в штрафную площадь, получил передачу и уверенно реализовал выход один-на-один с вратарём «Торпедо». Спустя 4 минуты Марио Митай удвоил преимущество на табло, оказавшись первым на подборе после подачи с углового. Больше изменений на табло не произошло.