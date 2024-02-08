Семшов прокомментировал разгромное поражение «Спартака»

«Команды в разной игровой форме, игровой ритм у «Ростова» лучше. Заметно, что тренерский штаб «Ростова» уже процентов на 90 определился с основным составом, который будет начинать весеннюю часть чемпионата. «Спартак» в поисках. Возможно, если бы не было ошибок, которые привели к забитым мячам, игра сложилась бы иначе. «Ростов» в этом матче на дистанции посолиднее смотрелся. Были забиты мячи симпатичные. В целом «Ростов» выглядит хорошо», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».