«Спартак» объявил об уходе Мелешина в минское «Динамо» на правах аренды

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе Павла Мелёшина в минское «Динамо» на правах аренды. Стороны заключили соглашение сроком на один год. Аренда не предусматривает опцию полноценного выкупа. При этом «Спартак» сможет при желании вернуть Мелёшина в состав раньше срока — ближайшим летом.