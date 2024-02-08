Ловчев: Абаскаль дурит руководителей «Спартака»

«Сразу после выхода «Спартака» из отпуска снова пошли разговоры о возможном увольнении Абаскаля. Этому способствует сам тренер своими высказываниями, что, мол, команда молодая и ей нужно набраться опыта. Какие молодые? Зобнин играет 10 лет в футбол, Промес был на поле (в игре Зимнего кубка РПЛ с «Ростовом» (0:3). — Прим. «Чемпионата»), Бабич, Зиньковский…. Какие это молодые? Абаскаль дурит тех, кто руководит «Спартаком».



Я не требую его увольнения, но вопросы к Гильермо есть. Однозначно, требовательность к Абаскалю надо повышать, давать ориентиры по ожиданиям от игры и результату. Клуб продлил ему контракт, купил новичков, и сам испанец говорит, что командой доволен. Пора клубу стать более требовательным», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.