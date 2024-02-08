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12 стран Ближнего Востока призвали ФИФА отстранить Израиль

12 стран Ближнего Востока призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить Израиль от международных турниров. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на письмо федераций.

12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль
© globallookpress.com

Отмечается, что призыв поддержали в том числе Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям.

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Генеральный директор Израильской футбольной ассоциации Нив Гольдштейн в ответ на это выразил надежду на невмешательство ФИФА в политику.

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