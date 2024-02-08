12 стран призвали ФИФА отстранить Израиль

12 футбольных ассоциаций призвали Международную федерацию футбола (ФИФА) отстранить израильские команды от участия в турнирах. Об этом сообщает Sky News. Газета.Ru

Отмечается, что среди этих стран были Палестина, Саудовская Аравия, Катар и ОАЭ. Письмо также разослано всем 211 национальным футбольным федерациям и шести региональным конфедерациям, в том числе Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Lenta.ru

Сама же Израильская футбольная ассоциация призвала ФИФА не вмешивать политику в спорт и позволить им продолжать попытки пройти квалификацию на мужской чемпионат Европы этим летом. Также она пожелала сборной Иордании удачи в первом для нее финале Кубка Азии. News.ru