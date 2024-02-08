Мартинес хочет получать в «Интере» на €2 млн больше, чем ему предлагает клуб

«Интер» и нападающий команды Лаутаро Мартинес расходятся в оценке потенциальной суммы жалования по новому контракту, сообщает Football Italia.

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По информации источника, аргентинский форвард хочет получать в «Интере» € 10 млн за сезон, в то время как боссы «нерадзурри» готовы платить ему только € 8 млн. Отмечается, что несмотря на это, стороны уверены в скором продлении трудового соглашения. Переговоры представителей миланского клуба и агентов футболиста продолжатся в ближайшие недели.