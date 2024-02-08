Клуб Месси стал вторым в списке самых дорогих в MLS

«Интер Майами», совладельцем которого является экс капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм , занял второе место в рейтинге самых дорогих клубов североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS) по итогам 2023 года, который подготовлен Forbes.

Стоимость команды, за которую с лета 2023 года выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, оценивается в 1,03 миллиарда долларов (рост за год составил 72%), выручка — 118 миллионов долларов (рост за год вдвое).