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Клуб Месси стал вторым в списке самых дорогих в MLS

«Интер Майами», совладельцем которого является экс капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, занял второе место в рейтинге самых дорогих клубов североамериканской футбольной лиги Major League Soccer (MLS) по итогам 2023 года, который подготовлен Forbes.

Клуб Месси стал вторым в списке самых дорогих в MLS
© Матч ТВ

Стоимость команды, за которую с лета 2023 года выступает восьмикратный обладатель «Золотого мяча» Лионель Месси, оценивается в 1,03 миллиарда долларов (рост за год составил 72%), выручка — 118 миллионов долларов (рост за год вдвое).

Лидером рейтинга стал «Лос Анджелес» (1,2 млрд долларов, выручка — 140 млн), на третьей строчке — «Лос Анджелес Гэлакси» (950 млн, выручка — 95 млн).

Также в топ 10 вошли «Атланта Юнайтед» ($900 млн, выручка — $95 млн), «Нью Йорк Сити» ($850 млн, выручка — $70 млн), «Сиэтл Саундерс» ($785 млн, выручка — $75 млн), «Ди Си Юнайтед» ($775 млн, выручка — $85 млн), «Остин» ($750 млн, выручка — $87 млн), «Торонто» ($725 млн, выручка — $69 млн), «Шарлотт» ($690 млн, выручка — $80 млн).

Футбол
Дэвид Бекхэм
Лионель Месси