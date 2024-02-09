Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года. По версии журнала первое место занял португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду. За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.