Назван самый высокооплачиваемый спортсмен 2023 года

Журнал Sportico составил рейтинг топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов по результатам 2023 года. По версии журнала первое место занял португальский полузащитник "Аль-Насра" Криштиану Роналду. За 2023 год футболист заработал $275 млн ($60 млн от спонсоров). 2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год.
Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. На $72 млн меньше у гольфиста Джона Рама. Тройку самых богатых спортсменов по итогам 2023 года занял аргентинский нападающий "Интер Майами" Лионель Месси. Действующий чемпион мира заработал $130 млн.
10-ка рейтинга Sportico выглядит следующим образом:
1. Криштиану Роналду (футбол) - $275 млн.2. Джон Рам (гольф) - $203 млн.3. Лионель Месси (футбол) - $130 млн.4. Леброн Джеймс (баскетбол) - $125,7 млн.5. Килиан Мбаппе (футбол) - $125 млн.6. Неймар (футбол) - $121 млн.7. Стефен Карри (баскетбол) - $98,9 млн.8. Яннис Адетокумбо (баскетбол) - $88,4 млн.9. Кевин Дюрант (баскетбол) - $86,9 млн.10. Патрик Махоумс (американский футбол) - $84,3 млн.