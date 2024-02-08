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Наумов рассказал, как хотел сделать Сёмина тренером всего «Локомотива»

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о том, что он обсуждал с бывшим главным тренером железнодорожников Юрием Семиным во время работы в клубе.

Наумов рассказал, как хотел сделать Семина тренером всего «Локомотива»
© Спорт день за днем

«Потом у меня с Сёминым был такой разговор, что мы для него введём новую должность тренера клуба, а не просто главной команды. То есть в его подчинении были бы тренерские штабы всех команд «Локомотива». Чтобы у всех команд была его единая философия», — сказал Наумов Legalbet.

Наумов занимал должность президента «Локомотива» с ноября 2007 по июнь 2010 года. Семин был главным тренером столичной команды с августа 2016 года по май 2020 года.

Семин является трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка России и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Также специалист становился чемпионом Украины и завоевывал Кубок Украины.

Футбол
Николай Наумов
Юрий Семин
Локомотив