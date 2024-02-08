Наумов рассказал, как хотел сделать Семина тренером всего «Локомотива»

«Потом у меня с Сёминым был такой разговор, что мы для него введём новую должность тренера клуба, а не просто главной команды. То есть в его подчинении были бы тренерские штабы всех команд «Локомотива». Чтобы у всех команд была его единая философия», — сказал Наумов Legalbet.