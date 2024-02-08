Баранник предложил Мостовому уйти из «Зенита»
Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о словах вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового о том, что игроку не хватает игрового времени в петербургском клубе.
«Если Мостовой считает, что он получает недостаточно игрового времени, значит он должен говорить с клубом, чтобы идти куда-то дальше, где Андрей будет более востребован. В целом Мостовой — не супер-игрок нашего чемпионата», — сказал Баранник Legalbet.
Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. Контракт футболиста с петербургским клубом действует до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 3,5 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 26-летний игрок провел за сине-бело-голубых 15 игр во всех турнирах и забил 2 гола.