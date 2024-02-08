Баранник предложил Мостовому уйти из «Зенита»

«Если Мостовой считает, что он получает недостаточно игрового времени, значит он должен говорить с клубом, чтобы идти куда-то дальше, где Андрей будет более востребован. В целом Мостовой — не супер-игрок нашего чемпионата», — сказал Баранник Legalbet.