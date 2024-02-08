Антонио Конте предложил свои услуги «Барселоне»

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте предложил свои услуги каталонской «Барселоне», которую летом покинет Хави. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, ответных шагов на сделанное предложение «сине-гранатовые» пока не предприняли. Отмечается, что «Барселона» может обратиться к кандидатуре Конте, но на данном этапе его нет даже в шорт-листе тренеров, которыми интересуется каталонский клуб.