Деку: я никогда не предлагал Рафинью «Барселоне»

Бывший футбольный агент Деку, занимающий на данный момент пост спортивного директора «Барселоны», рассказал о деталях перехода вингера Рафиньи в каталонскую команду. Напомним, до получения должности в испанском клубе, функционер представлял интересы бразильского атакующего игрока.

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«Челси» и «Арсенал» хотели подписать Рафинью. Оба клуба предлагали намного больше, чем «Барселона». Именно Йорди Круифф (экс-спортдиректор «Барселоны». — Прим. «Чемпионата») впервые спросил меня о Рафинье… Я никогда не предлагал услуги своего клиента «Барселоне», – приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).