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Люксембургский легионер «Спартака» описал Россию тремя словами

Полузащитник московского «Спартака» и сборной Люксембурга по футболу Кристофер Мартинс описал Россию тремя словами. Его цитирует «Спорт-Экспресс».

Люксембургский легионер «Спартака» описал Россию тремя словами
© РИА Новости

«Первое — это "Спартак", потому что играть в футбол здесь для меня наслаждение. Второе — это сюрприз, удивление. В хорошем смысле я был поражен тем, что вижу вокруг себя, приехав в Россию», — заявил Мартинс.

Третьим игрок назвал людей, так как в России у него появилось множество хороших знакомых.

Летом прошлого года нигерийская нападающая петербургского «Зенита» Мэри-Энн Эзенагу рассказала о поразивших ее в России вещах. Футболистка заявила, что ее удивило количество снега.

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Мартинс играет за «Спартак» с 2022 года. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) в которых забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Футбол
Кристофер Мартинс
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