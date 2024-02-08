«ПСЖ» намерен покинуть домашний стадион команды «Парк де Пренс»

«На текущий момент слишком легко сказать, что стадион не продаётся. Мы знаем, чего хотим, мы потратили годы, пытаясь купить этот стадион. Теперь всё кончено, мы хотим переехать с «Парк де Пренс», — приводит слова Аль-Хелаифи журналист Адриен Грайнер в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее «ПСЖ» претендовал на покупку стадиона национальной команды Франции «Стад де Франс», но в результате не реализовал эту идею. До 1998 года «Парк де Пренс» являлся основным стадионом для домашних матчей сборной Франции, пока в пригороде Парижа Сен-Дени к чемпионату мира 1998 года не был построен «Стад де Франс».