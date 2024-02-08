В футболе будет введена синяя карточка

В футболе появится новая карточка, которая будет синего цвета, сообщает The Telegraph. RT на русском

Согласно информации источника, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению - игроку покажут красную карточку. ТАСС