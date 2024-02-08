Азмун назвал болельщиков «Зенита» колхозниками

«Да, слежу за результатами, и, конечно, болею за «Зенит». Хочу, чтобы команда ещё раз стала чемпионом. «Зенит» — всегда чемпион, кто-то устал уже, но я хочу этого (смеётся). Потому что это суперпрофессиональная команда с хорошими игроками и персоналом — конечно, она должна стать чемпионом.



Пару слов болельщикам «Зенита»? Я передаю всем привет! Самое важное, что хочу сказать, что я очень скучаю по фанатам «Зенита». Я люблю вас, наши колхозники!» — приводит слова Азмуна официальный сайт сине-бело-голубых.