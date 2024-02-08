Карпин стал победителем турнира по падел-теннису на Зимнем кубке РПЛ

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин и тренер по физподготовке южан Альваро Сайабера выиграли в турнире по падел-теннису на Зимнем кубке РПЛ. Об этом с места событий сообщает корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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Сегодня, 8 февраля, в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир падел-теннису. В финал турнира, помимо Карпина и Сайаберы, вышли президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев и член исполкома Российского футбольного союза Полина Юмашева. В решающим матче коллектив из Ростова одержал разгромную победу – 2:0 (6:2, 6:1).