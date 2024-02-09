Арустамян объяснил, почему Дзюба – человек слова

Потом Дзюба внезапно вернулся в Россию. Я снова обратился к его представителю Леониду Гольдману. Тот сказал, что сейчас не время, так как они ищут команду. Я уже потерял надежду, что интервью состоится.



Но Артем подписался контракт с «Локомотивом» — и вскоре звонок от Гольдмана: «Артем про тебя помнит, слово сдержит. Даст интервью, как только окажется в Дубае с «Локомотивом». Вот это было суперпорядочно и суперпрофессионально», — заявил журналист.