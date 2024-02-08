Радимов уверен, что Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «Спартака»
Бывший футболист сборной России Владислав Радимов в эфире «Матч ТВ» выразил уверенность, что Гильермо Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «Спартака» в ближайшем будущем.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года, его контракт рассчитан до июня 2025 года. В текущем сезоне команда идет пятой в МИР РПЛ, набрав 30 очков после 18 туров.
— Мне кажется, тот конфликт между Абаскалем и Джикией, который сейчас вынесли, он имеет место быть и очень давно. Понятно, что он лежит в плоскости того, что Джикия потерял место в стартовом составе, но он сам виноват в этом.
На данный момент я не знаю, стоит ли Джикии искать новую команду. Но по словам Абаскаля становится понятно, что Георгий сейчас не является даже его третьим номером в списке игроков, которые будут выходить, если кто то из футболистов основы получит травму. Джикии остается только ждать, когда Абаскаля уволят. А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут [с поста], — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!»
Ранее Абаскаль заявил, что не видит Джикию в паре с сербским защитником Срджаном Бабичем в центре линии обороны московского клуба.
«Спартак» со 2 по 14 февраля принимает участие в Winline Зимнем кубке РПЛ. Также в турнире играют «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на каналах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.