Радимов уверен, что Абаскаль будет уволен с поста главного тренера «Спартака»

— Мне кажется, тот конфликт между Абаскалем и Джикией, который сейчас вынесли, он имеет место быть и очень давно. Понятно, что он лежит в плоскости того, что Джикия потерял место в стартовом составе, но он сам виноват в этом.



На данный момент я не знаю, стоит ли Джикии искать новую команду. Но по словам Абаскаля становится понятно, что Георгий сейчас не является даже его третьим номером в списке игроков, которые будут выходить, если кто то из футболистов основы получит травму. Джикии остается только ждать, когда Абаскаля уволят. А Абаскаля после этой весны, если он сам не уйдет, однозначно уберут [с поста], — сказал Радимов в эфире программы «Все на Матч!»