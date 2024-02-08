Sportico: Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом по итогам 2023 года
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом 2023 года по версии журнала Sportico.
По подсчётам источника, в 2023 году Роналду заработал $ 215 (€ 200 млн) млн своей футбольной деятельностью и ещё $ 60 млн (€55 млн) — на спонсорских сделках.
Форвард американского «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси заработал $ 65 млн (€61 млн) на футболе и ещё $ 65 млн (€61 млн) принесли футболисту спонсорские контракты.
На пятой строчке рейтинга расположился нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе с суммарным доходом в $ 125 млн (€115 млн) — (€ 92 млн + € 23 млн).
Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов 2023 года вошёл нападающий саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар с общим доходом в размере $ 121 млн (€ 112 млн) — (€ 80 млн + € 32 млн).