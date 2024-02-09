Моуринью: абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси

«Мне никогда не приходилось тренировать Лионеля Месси, но никто не может тренировать Месси. Абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси, потому что у него врождённый талант. Возможно, он научит вас некоторым вещам. Всё, что вы можете сказать, это то, что вы имели честь работать вместе с ним», — приводит слова Моуринью Football Italia.