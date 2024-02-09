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Моуринью: абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси.

Моуринью: абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси
© Чемпионат.com

«Мне никогда не приходилось тренировать Лионеля Месси, но никто не может тренировать Месси. Абсурдно думать, что вы могли бы научить чему-то Месси, потому что у него врождённый талант. Возможно, он научит вас некоторым вещам. Всё, что вы можете сказать, это то, что вы имели честь работать вместе с ним», — приводит слова Моуринью Football Italia.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение аргентинского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. Ранее аргентинский форвард также выступал за «ПСЖ» и «Барселону».

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