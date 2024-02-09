Раванелли рассказал об интригах в матче Лиги чемпионов между «Интером» и «Атлетико»

«Очень любопытно посмотреть, в какой манере «Интер» сыграет против «Атлетико», поскольку у Симоне Индзаги и Диего Симеоне очень разные тактики. Основная интрига заключается в том, будут ли крайние защитники «Интера» занимать такие же высокие позиции, как это обычно происходит, или в игре с «Атлетико» Индзаги изменит подход, ведь подопечные Симеоне могут наказать при любой возможности.