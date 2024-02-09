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В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг продолжит свою работу в английской команде.

В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по будущему тен Хага
© Чемпионат.com

Как сообщает журналист Стив Бэйтс в социальных сетях, в клубе не планируют расставаться с нидерландским специалистом. Отмечается, что вопрос тренерской отставки будет актуален лишь в том случае, если команда провалит концовку текущего сезона.

Тен Хаг стал главным тренером «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса». В общей сложности 53-летний специалист провёл 95 матчей во всех турнирах, из которых его команда выиграла 58, в 11 сыграла вничью и 26 проиграла.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. В активе «красных дьяволов» 38 очка за 23 тура чемпионата.

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