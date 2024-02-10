Матч сборных Аргентины и Нигерии отменен из-за скандала с Лионелем Месси

Спортивный комитет Ханчжоу объявил об отмене товарищеского матча между Аргентиной и Нигерией.

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«Ввиду известных причин компетентные органы пришли к выводам, что условий для проведения матча с участием аргентинской команды нет. Принято решение отменить это мероприятие», — говорится в официальном заявлении.

Стоит отметить, что под словами «известные причины» организаторы имели в виду конфликтную ситуацию с участием нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси в Гонконге. Там аргентинец не участвовал в матче из-за травмы, но несколько дней спустя всё же сыграл в Японии, что вызвало негодование фанатов.