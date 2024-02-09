Эракович прокомментировал разгромную победу «Зенита» в матче с «Шанхай Шэньхуа»

«Считаю, что мы хорошо сыграли, причем с первой до последней минуты выполняли все, что от нас требовал тренерский штаб. В итоге забили достаточно много мячей, а сами при этом не пропустили, что тоже важно. Мне кажется, что когда играем именно так, можем победить кого угодно. Надеюсь, что и последнюю встречу на Кубке равноправия с «Сантосом» тоже проведем хорошо», — приводит слова Эраковича „Матч ТВ“.