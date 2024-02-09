Агент Чистякова сообщил, что «Зенит» может вернуть защитника обратно в клуб

«Многое будет зависеть от того, как Дима проведет весенний отрезок в «Сочи». Если на том уровне, на котором он может играть, думаю, «Зенит» вернет его. Если же сыграет хуже или, не дай бог, не будет получать игровое время, будем смотреть, что и как. Но настрой у нас позитивный, Дима получает удовольствие от всего, что происходит в «Сочи». Все должно быть хорошо: команда решит задачи и останется в РПЛ, а Дима сможет играть в футбол на регулярной основе», – приводит слова Талаева «Матч ТВ».