Агент Чистякова сообщил, что «Зенит» может вернуть защитника обратно в клуб
Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.
Чистяков перешел из «Зенита» в «Сочи» в январе 2024 года на правах аренды. Соглашение между клубами действует до конца сезона 23/24.
«Многое будет зависеть от того, как Дима проведет весенний отрезок в «Сочи». Если на том уровне, на котором он может играть, думаю, «Зенит» вернет его. Если же сыграет хуже или, не дай бог, не будет получать игровое время, будем смотреть, что и как. Но настрой у нас позитивный, Дима получает удовольствие от всего, что происходит в «Сочи». Все должно быть хорошо: команда решит задачи и останется в РПЛ, а Дима сможет играть в футбол на регулярной основе», – приводит слова Талаева «Матч ТВ».
Контракт Чистякова с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2 миллиона евро.
В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в 8 матчах «Зенита» и не отметился результативными действиями, проведя на поле в общей сложности 414 минут.
После 18 туров «Зенит» занимает 2-е место в РПЛ с 36 очками. «Сочи» замыкает турнирную таблицу с 11 очками.